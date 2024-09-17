‘Karadut’ ekranlara damga vuracak!

atv'nin merakla beklenen, Tims&B Productions imzalı yeni dizisi 'Karadut'un yayın tarihi belli oldu. İlk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı atv'de yayınlanacak 'Karadut' seyircilerini sıra dışı hikayesi ve gizemli atmosferiyle etkisi altına almaya geliyor.

'AŞK, BAŞIMIZA GELEN İLAHİ PLANDIR!'

'Aşk başımıza gelen ilahi plandır' sözleriyle başlayan dizinin ilk bölüm tanıtımı büyük merak uyandırdı.

atv'nin merakla beklenen dizisi Karadut'un oyuncu kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.

Aşk, ilişkiler ve aile bağlarını temel alan dizide, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin kadrosunda ünlü oyuncular Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.