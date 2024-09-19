Sertab Erener’in İzmir konseri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, İzmir konserini iptal ettiğini duyurdu. Erener konserin iptaline ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak organizasyon şirketinin gerekli koşulları sağlamaması nedeniyle konserin gerçekleşemeyeceğini belirtti. Erener, açıklamasında "Organizasyon şirketinin konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayamamasından ötürü iptal etmek zorunda kalıyorum. Yine aynı nedenlerden Temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiç birisinin benimle ilgili olmadığını belirtmek isterim. Sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizleri yarı yolda bırakmak, 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur. Bu yüzden bütün dinleyicilerimden özür dilerim. Pek yakında sizlerle başka konserlerde buluşmak heyecanlı ile. Sizi çok seviyorum anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.