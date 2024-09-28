Popçu Tayfun’dan SMA’lı Umutcan’a anlamlı bağış

90'lara damga vuran Türk pop müziğinin efsane ismi Tayfun Duygulu, SMA hastası minik Umutcan'a umut olmak için, müzik kariyerinin en değerli enstrümanını feda etti. Müzik dünyasında iz bırakan yüzlerce şarkıya hayat veren ve yaklaşık 35 ünlü sanatçının albümünde çaldığı bu özel enstrümanı, açık artırmaya çıkardı.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Eşi Isabella Duygulu ile birlikte Umutcan bebeğin sağlık mücadelesine destek olmak için harekete geçen Duygulu, sosyal medya üzerinden hayranlarına ve yardımseverlere seslenerek "Elimde gördüğünüz bu 20 senelik emektar, benim müzikal yolculuğumun en kıymetli tanığı. Onu Umutcan bebeğe umut olmak adına açık artırmaya sunuyorum. Gelirinin tamamını ona bağışlayacağım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" notunu paylaştı. Tayfun Duygulu, 200 bin TL fiyatıyla saksafonunu açık artırmaya sundu.