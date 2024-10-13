‘Devletimize güveniyoruz’

Alişan, başarılı giden televizyon programının ardından önümüzdeki sene belki dizi projesi ile de ekranlara gelebileceğinin sinyalini verdi. Alişan, "Belki seneye dizi yapabilirim. Komedi tarzında yaparım insanları gerecek yeterince diziler var" dedi. Son günlerde yaşanılan cinayetler ve şiddet üzerine "En güzelini sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Emniyetin içinde adaletin içinde zaafiyet varsa neşeteri vuracağız ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Devletimize adaletimize güveniyoruz, bunlara son verilecek" dedi. Ayrıca kendisine elektrikli cip alan Alişan, 'Kalabalık bir aileyiz. Araç seçerken bu konuda zorlanıyorum. Büyük ve geniş olması gerekiyor. Sanırım bundan sonra midibüs alacağım. Bakın minibüs değil midibüs" diyerek espri yaptı.