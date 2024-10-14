Kuşadası Sokak Festivali Senforock ile şenlendi

Klasik ve rock müziğe senfonik orkestra eşliğinde alternatif yorumlar getiren Musa Göçmen şefliğindeki 'Senforock' grubu bu yıl uluslararası katılımla 3'üncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konserden önce Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı Başkanı (KUSAV) Levent Köylü ile Ayhan Sicimoğlu, Musa Göçmen'e Başkan Ömer Günel adına teşekkür plaketi verdi. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Senforock 'ın solistleri Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

TAMAMEN SPONSOR DESTEĞİ İLE

Bu yıl da Kuşadası Sokak Festivali'ni düzenledikleri için çok mutlu olduklarını belirten KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in fikriyle ortaya çıkan festivalimizi her geçen yıl daha da geliştirerek düzenliyoruz. Artık festivalimiz çok tanınır ve sevilir bir hale geldi. Sokakta sanatı, müziği ve lezzeti sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi. Ayhan Sicimoğlu ise, "Kuşadası Sokak Festivali için Kuşadası Belediyesi'nin kasasından hiç para çıkmıyor. Böylesine güzel bir festivali tamamen sponsorların desteği ile düzenliyoruz. Gelecek yıl yine festivalimizi uluslararası yapacağız. Ama bu kez yurt dışından da ziyaretçiler getirip, sizlerle kaynaştıracağız" diye konuştu.