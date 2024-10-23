Kuruluş Osman ekranlara kitleyecek

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 168. Bölümü ile bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'in yeni bölümünde, Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar. Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da, Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler.

BÜYÜK İSYAN!

Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?