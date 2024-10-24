Kültür Yolu Festivali İzmir’de başlıyor

Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu İzmir Kültür Yolu Festivali, 26 Ekim- 3 Kasım arasında yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, farklı 100'den fazla kültür sanat etkinliğinin toplamda 500'e yakın programda, kentteki 58 ayrı mekanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Selim Terzi

Terzi, 9 gün sürecek festivalde ücretsiz halk konserlerinin yanı sıra tiyatro, opera, çocuk etkinlikleri gibi bir çok disiplinden etkinliğin yer alacağını, geleneksel ve dijital sergilerin sanatseverlerin beğenisine sunulacağını anlatarak, "Ankara ve İstanbul'la başlattığımız özellikle Pablo Picasso sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluşacak, çok özel eserleri görme fırsatı bulacaklar. Yine, pop art sanatının öncülerinden Andy Warhol'un bir seçkisi, Türkiye'nin arkeoloji mirasını yapay zekayla buluşturan Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları: Anadolu başlıklı sergisi sanatseverlerle buluşacak." dedi.

ÖZEL ETKİNLİKLER

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler arasında Kurtuluş'tan Kuruluşa Cumhuriyet konseri, Cumhuriyet'in Işığında Bir Bale Gösterisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmine Bakış söyleşisi, Son Akşam Yemeği film gösterimi de yer alıyor. Gündoğdu Meydanı'nda ücretsiz halk konserlerinin düzenleneceğini belirten Terzi, "Devlet tiyatroları ile opera ve balemiz, Cumhuriyet Bayramı'na özel eserleri sahneleyecek. Akşam da Gündoğdu Meydanı'nda Murat Boz konseriyle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.