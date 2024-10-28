İzmir Senfoni Orkestrası Sofya’da konser verdi

ulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın organizasyonu ile Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk Alkomet şirketinin desteği ile düzenlenen konser, başkent Sofya'nın 'Bılgariya" Salonunda yapıldı. Konserde, orkestra şefi Gürer Aykal'ın yönetiminde, piyanist Gökhan Aybulus'un eşlik ettiği Tchaikovsky, Liszt ve Ulvi Cemal Erkin'in eserleri dinleyicilerle buluştu. Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı mutluluğu yaşatıldığı konserde, müziğin evrensel diliyle dostluk mesajı verildi. Aykal, konser öncesinde yaptığı değerlendirmede, "Müzik, kültürler arasında en güçlü köprü olmuştur. Müzik, aramızdaki sınırları kaldırarak bizleri birbirimize yaklaştırır" dedi. Müzikte Bulgaristan ile işbirliğinin 1970'li yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu anlatan Aykal, "Bir Bulgar'ı veya bir Türk'ü, herhangi bir yerde bir arada görürseniz, onlar kardeş gibiler. Türk ve Bulgar olarak zevklerimiz, yemek yiyişimiz bile aynı. Aramızda hiçbir şey değişik değil" dedi. Aykal, inkılap tarihinde Atatürk'ün yaptığı devrimlerden önemlilerinden birinin de müzik devrimi olduğunu söyledi.