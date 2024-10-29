Mahir ve Canfeza’ya kına gecesinde büyük sürpriz

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey Konağı'na uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde bu akşam, Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yandan herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.