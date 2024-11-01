Dev Atatürk Silüeti Kültür Sanat Fabrikası’nda

TURİZM ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında aralarında Seçkin Pirim tarafından tasarlanan dev Atatürk Heykeli'nin de yer aldığı, 4 özel eser 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda sergilenecek. Eser, Cumhuriyet'in her bir yılını temsil eden 100 katmandan oluşuyor. "Cumhuriyet'in eseri biziz, yüzü sensin" mesajını taşıyan heykelin merkezinde yer alan köprü formu, Atatürk'ün modern Türkiye'yi kurma konusundaki öncü rolünü simgeliyor ve Cumhuriyet'in, bu topraklarda yaşayanlar için bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ediyor. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Robin Seyhmus Çoban'ın "Sıkışanlar", Nisa Karaca'nın "Döngü" ve Hakan Çınar'ın "İsimsiz" adlı eserlerini de görebilecek.