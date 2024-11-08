Sinem kobal yıllar sonra setlere geri dönüyor

Dadı ve Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, önceki gece Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin, "Geçmiş olsun. Bir işlem mi gördünüz?" sorusuna Kobal, "Hayır, cilt bakımından çıktım. Çok iyiyim, her şey yolunda" yanıtını verdi. Yeni projeleri hakkında konuşan Kobal, yakında yayınlanacak filmi için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Çekimler çok güzel, çok keyifli geçti. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yaklaşık yedi yıl aradan sonra ekranlara geri dönen oyuncu, bu süreçte zorlanıp zorlanmadığı ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun desteğiyle ilgili soruya, "Tabii ki. Kenan beni çok destekledi" dedi.