Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç cezalarını ev hapsiyle çekecek

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik savcılık itirazı reddedildi. İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve milyonluk takipçi sayılarına ulaşan sosyal medya fenomenlerinin de arasında olduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler adliyeye getirilerek savcılığa ifade vermişti.

İNCELEME TAMAMLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. 12 sanık tutuklanırken, 2 sanığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Erbil ve Ortaç hakkında yapılan itirazı reddederek ev hapislerinin devamına karar verdi.