Eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kızının vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medyadan 'hakaret' ettiği ve 'tehdit' içerikli paylaşım yaptığı iddia edilen Akkaya hakkında soruşturma başlattı.

"PABUÇ BIRAKMAM" DEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı sonrası Akkaya sosyal medya üzerinden, "Bu ülkede bir hakimin iki dudağı arasında kararlar alınıyor ise bitmişiz. Böyle bir hakime pabuç bırakmam. Bu iş hukuksuz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Akkaya'nın 16 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiası ortaya atılmıştı. Düzenlenen iddianamede, Deniz Akkaya'nın kızına karşı şiddet suçundan hapsi talep edilmişti.

'BÖYLE REZALET GÖRÜLMEMİŞTİR'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akkaya şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye böyle rezalet böyle yüzsüzlük görmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri kızımın benim özgürlüğümü kısıtlaması ve balkona saatlerce hapsetmesi konusunda dava açılmasına karar vermiş, burada çocuğa bakması gereken baba müsveddesi Londra'dan vekaletname atıyor. Hukuk yoluyla cevap alamıyoruz. Şantaj ve paralı haber yaptırarak ortalığı ayağa kaldıralım ? Evrakları etrafa saçalim. En azından şükür üç kuruşluk avukat müsveddesinden burada kurtulmuşuz. Türkiye'de bu kanun maddelerini kendi lehine kullanan ahlaksızlar için kanunlarda bir yapılandırma yapılması gerekiyor.