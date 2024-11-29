Altın tozlu et başına bela oldu

Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde meclis üyeliği yapan Daniel B.'nin Nusr-Et'te yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran Alman dedektifler, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çektirip sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da fotoğrafları ortaya çıktı.

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Daniel B.'nin kendisini Hristiyan Sosyal Birliği Genel Başkanı ve 2018'den beri Bavyera Başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı. B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvururken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el konuldu ve soruşturma başlatıldı.