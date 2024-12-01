Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyicileri duygulandırdı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmaya katılan Mücahit Kandemir, hem hayat hikayesi hem de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kandemir, yaşadığı sağlık sorununu ve başına neler geldiğini anlattı. Sosyal medya platformlarında içerik üreticiliği yapan Kandemir, 6.5 yıl önce spor yaparken boynunun üzerine düşüp felç kaldığını belirtti.

TAKDİR TOPLADI

Bununla birlikte, spor yaparak hayata tutunmaya devam ettiğini belirterek izleyicileri, "Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diye uyardı. Hayata tutunma hikayesiyle herkese ilham olan yarışmacı, hem Oktay Kaynarca'nın hem de izleyicilerin gönlünü kazandı. 300 bin TL'lik "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen ünvan nedir?" sorusunda Kandemir, yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.