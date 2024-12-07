Ailecek kar sezonunu açtılar

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ailesiyle birlikte gittikleri kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Mutlu ailenin paylaşımları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Ünlü çift, oğulları Karan ve Kerem ile birlikte eğlenceli anlar yaşadı.