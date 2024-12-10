atv ekranlarının ’Altın Kelebek’leri

Pantene 50. Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım sona erdi. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni canlı yayında sahiplerini buldu. Pek çok kategoride ödülün verildiği törende atv'nin sevilen iki programının sunucusu ödüllendirildi.

Başarı Ödülü, meslekte 35. yılını dolduran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya verildi. Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol ise 'En İyi Gündüz Kuşağı Program Ödülü'nün sahibi oldu. Anlı ve Erol ödül töreninde onları seçenlere teşekkürlerini sundu.

EN'LER BELİRLENDİ

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Kadın Oyuncu' Demet Evgar olurken, 'En İyi Erkek Oyuncu' ise Mert Yazıcıoğlu oldu. Gecede, Ata Demirer, Mert Demir, Hakan Altun, Ebru Yaşar, Çağla Şikel, Simge Sağın, Semicenk gibi isimler de ödül aldı.

'DEVRİMLER YARATAN BİR REFORMİSTİM'

SANAT dünyasının divası Bülent Ersoy da ödül alan isimler arasındaydı. Törende konuşan Ersoy, "Ben Türkiye sınırları içinde devrimler yaratan bir reformistim. İyi ki Türkiye'de doğdum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" dedi.