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Haberler Sarmaşık D&R, Türkiye’nin ‘1 Numaralı Markası’ seçildi

D&R, Türkiye’nin ‘1 Numaralı Markası’ seçildi

HABER MERKEZİ
D&R, Türkiye’nin ‘1 Numaralı Markası’ seçildi
KÜLTÜR, sanat ve eğlence dünyasını tek çatı altında birleştiren D&R, önemli bir başarıya imza attı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen "AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markalar" araştırmasında, Türkiye'nin en sevilen kitap, müzik ve hobi markası seçildi. D&R, bu ödül ile sektördeki liderliğini pekiştirirken, başarıda emeği geçen tüm müşterilerine teşekkürlerini sundu. Şirket yetkilileri, 1 numaraya yerleşmelerine katkı sağlayan tüm müşterilerine gönülden teşekkür etti.
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