Yeni yıl eğlencesinde sırlar ortaya çıkıyor

ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi Bir Gece Masalı'nda heyecan dolu bir bölüm izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Dizi, 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan 16. bölümüyle yalnızca 1 günde 3 milyon izlenmeye ulaşarak önemli bir başarıya imza atmış, Mahir ve Canfeza'nın yakınlaştığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi gözler, bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak yeni gelişmelere çevrildi. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği ve NGM'nin imza attığı Bir Gece Masalı, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

NELER YAŞANACAK?

CANFEZA'NIN babasını takip ederek Boris, Selim ve Kürşat ittifakına şahit olmasına çok öfkelenen Mahir; Canfeza'ya babasıyla işbirliği yapacağını söyleyemeyeceği için yalan söylemek zorunda kalır. Canfeza'nın sevgisinden şüphesi olduğunu öğrendiğinde ise adeta alt üst olur. Pişmanlık içinde Canfeza'yı soktuğu yanlış düşüncelerden ve şüphelerden kurtarmaya karar veren Mahir, yeni yıl gecesi evliliklerini gerçek bir evliliğe çevirmeye ve özür dilemeye karar verir. Yeniden Urfa'lı ve Şehrazad olacaklardır. Ferman'ın organize ettiği yılbaşı eğlencesi ise büyük sırların patlamasına ve yeni aşkların başlangıcına gebedir. Herkes tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları eski yılda bırakıp harika bir gece geçirirken yeni yılın ilk sabahına kimse eskisi gibi uyanmayacaktır.