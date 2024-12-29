Enis Destan’ın annesinden sert çıkış: O kız oğlumun dengi değil

Enis Destan, geçtiğimiz günlerde antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Fakat bu ilişkiyi onaylamadığını her fırsatta dile getiren Enis Destan'ın annesi Gül Destan gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi.

'AMACI ZATEN BELLİ'

Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda" ifadelerini kullandı. Sert eleştirilerine devam eden Gül Destan, "Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük. Oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin yolu yordamı var. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" dedi.

TEKNİK DİREKTÖRÜ DE HEDEF ALMIŞTI

Enis'in annesi Gül Destan, sezon başında oğlunu kadroya almayan dönemin Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı için de sert bir paylaşım yapmıştı: "Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin."