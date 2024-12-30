2024’te mutluluğa evet dediler

MAGAZİN dünyasının bazı ünlüleri, 2024'te hayatlarını birleştirme kararı aldı. 2024 yılında nikâh masasına oturan ünlüler arasında; İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu, Ferit Kaya ve Yasemin Ceren Kaya, Mert Öcal ve Sude Burcu, Aslı Sümen ve Chris Bann, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ilk akla gelen isimler arasında yer alıyor.

DÜNYAEVİNE GİRDİLER

DÜNYAEVİNE giren çiftler listesinde, Meriç Aral ve Serkan Keskin, Sima Tarkan ve Mark Başoğlu,Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, Beril Pozam ve Ersin Arıcı, Karsu ve Mike Schrama, Gamze Özçelik ve Reshad Strik, Merve Dizdar ve Cihan Ayger ve Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bulunuyor.

ACUN ILICALI- ÇAĞLA ALTUNKAYA

Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te nikahla taçlandırdı

MELİSA ASLI PAMUK- YUSUF YAZICI

OYUNCU Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz Mayıs ayında sessiz sedasız evlendi. Ünlü çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

YAVUZ BİNGÖL- NİLŞAH AĞAOĞLU

Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile uzun yıllar süren mutlu birlikteliğini 4 Eylül 2024'te nikahla taçlandırdı.

ÜMİT ÖZLALE- SERAP BELOVACIKLI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, gazeteci Serap Belovacıklı, 27 Temmuz 2024 tarihinde evlendi

TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK

Uzun yıllardır birlikte olan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz Haziran ayında İzmir'de dünyaevine girdi.

GAMZE ÖZÇELİK- RESHAD STRIK

UMUDA Koşanlar Derneği kurucusu, eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu.