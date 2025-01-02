Ünlülerin gülümseten yılbaşı paylaşımları

2024'e veda edip yeni yılı karşılayan ünlüler, mutluluklarını, 2025'e dair umutlarını, eğlenceli görüntülerini ve özel anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kimisi ailesiyle cep telefonu kamerasının karşısına geçti, kimisi komik anlarının videosunu çekti. Müzik dünyasının yıldızları sahnede yılbaşı mesaisi yaparken, ünlü oyuncular, mankenler ve ekranların sevilen isimleri de 2025'i sevdikleriyle karşıladı. İşte o ünlülerden bazılarının paylaşımları:

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile dans ederken selfie videosu çekti. Bu sırada baba Burak da dans figürleriyle arkalarından geçti.

Ahmet Kural, eşi Çağla Gizem Şahin ve oğulları Kemal ile poz verdi.

Yeni yıl partisinde pikap başına geçen Asuman Dabak, dakikalarca DJ'lik yaptı.

Ezgi Mola'nın kocası Mustafa Aksakallı, arkadaşı Murat Boz ile paylaşım yaptı.

Başında yılbaşı şapkasıyla selfie çekilen Ata Demirer, herkesi öptüğünü yazdı.

Gecede mesaide olan Alişan, sahne öncesi eşi Buse Varol ile fotoğraf çekip paylaştı.