“Ekmek Ayşe’nin ağzında”

Rekabet Kurumu tarafından ID İletişim'in de aralarında bulunduğu çok sayıda menajerlik ve reklam ajansı için denetimler yapıldı. Bu kapsamda ünlü bir iş insanından para aldığı belirtilen Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Sinem Kobal, Serenay Sarıkaya gibi isimler ID İletişim'in kurucu ortağı Barım'a destek verirken, Farah Zeynep Abdullah, Deniz Işın gibi bazı oyuncular da sektörde tekelleşmenin olduğunu savundu.

'AĞZI TİYATRODAN SULANDI'

Usta tiyatrocu Nedim Saban da yaşananların ardından açıklama yaptı. Ayşe Barım'ı eleştiren Saban, şunları söyledi: "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere tekelleşmeyi anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Beni asıl kaygılandıran Barım'ın son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi."