Avokado hastalıklara karşı koruyor

Prof. Dr. Aysun Bay, son yıllarda popülerliği artan avokadonun yararları hakkında açıklamalarda bulundu. Besin değeri açısından avokadonun eşsiz bir meyve olduğunu belirten Prof. Dr. Bay, bu meyvenin sağlık üzerindeki etkilerini açıkladı. Avokadonun vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Bay, içeriğindeki yüksek miktarda potasyum, omega yağları ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını desteklediğini söyledi. Bay, aynı zamanda avokadonun sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

Avokado gibi doğal besinlerin vücut için doğal bir şifa kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bay, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürdüğünü ve kalp-damar sağlığını koruduğunu da belirtti.