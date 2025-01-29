  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında

Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında
ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu? Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA