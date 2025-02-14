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Haberler Sarmaşık Ünlü oyuncu sosyal medya zorbalığına sessiz kalmadı: “Bu sadece benim değil, herkesin mücadelesi”

Ünlü oyuncu sosyal medya zorbalığına sessiz kalmadı: “Bu sadece benim değil, herkesin mücadelesi”

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Ünlü oyuncu sosyal medya zorbalığına sessiz kalmadı: Bu sadece benim değil, herkesin mücadelesi

'Kuruluş Osman' dizisinin Gonca Hatun'u Belgin Şimşek, İstanbul Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde elinde dergilerle görüntülendi. Kendisiyle ilgili röportajları takip ettiğini belirten başarılı oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya zorbalığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dizide 'Alaeddin Bey' karakterine hayat veren sevgilisi Faruk Aran ile ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf eden Şimşek, Sevgililer Günü'ne özel bir anlam yüklemediğini belirterek "Benim için bir anlamı yok, sıradan bir gün. Hediyemi aldım ama bunu biz bir güne indirgemiyoruz" yorumunu yaptı.

Ünlü oyuncu sosyal medya zorbalığına sessiz kalmadı: Bu sadece benim değil, herkesin mücadelesi

MAHKEMEYE VERDİ

Sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli mesajların ardından verdiği mücadeleyle dikkat çeken Şimşek, yasal süreci başlattığını ifade ederek "Başta yaşı küçük sanıp ses çıkarmadım ama sınırlar aşıldı. Üstelik kişisel bilgilerime ulaşıldığını fark ettim. Bu tür insanların sadece bana değil, pek çok kişiye tehdit oluşturduğunu gördüm. 13 yaşında da olabilir, 50 yaşında da. Ama zorbalıkla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek için harekete geçmek gerekiyor" açıklamasını yaptı. Bu süreçte sevgilisinin de en büyük destekçilerinden biri olduğunu söyleyen Belgin Şimşek, kendisine moral veren mesajları gönderen takipçilerine de teşekkür ederek "Çok tatlılar. Sağduyulu insanlara her zaman minnettarım" dedi.

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