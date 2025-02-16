Ünlülerin Sevgililer Günü mesaisi

14 Şubat Sevgililer Günü'nü hem romantik bir şekilde kutlayan hem de arkadaşlarıyla beraber yalnızlığa meydan okumak isteyenler için yurt çapında birçok etkinlik düzenledi. Müzik camiasının ünlü isimleri, o gece farklı yerlerde sahneye çıkarak aşk şarkıları söyledi.

KONSER VERDİLER

Hem sevgililere, hem de evli çiftlere özel repertuar hazırlayan ünlüler, aşk ve sevginin kazandığı, hoşgörünün hakim olduğu bir dünya dilediklerini söyledi. Ziynet Sali Antalya'da, Ersay Üner Bursa'da, Serdar Ortaç Mersin'de, Kalben Ankara'da ve Dedublüman Gaziantep'te konser verirken, Hande Yener, Emre Aydın ve Hüsnü Şenlendirici de sevenleriyle İstanbul sınırları içerisindeki mekanlarda bir araya geldi. Her konserinde dikkat çekici kostümleri ve sıra dışı konseptleriyle beğeni toplayan Hande Yener, bu kez gelinliği andıran ilginç bir kıyafet seçerken, Antalya'da dinleyicileriyle buluşan Ziynet Sali ise üzerinde kırmızı gülleri olan siyah tüllü bir tasarımla mikrofon başına geçti.