Başka Bir Gün geceye damga vurdu

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin 4. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide Nehir Serdar'la ilgili ipuçları ararken kendini karanlık bir dünyanın içinde buldu. Serdar'ın yaşadığının ortaya çıktığı bölümde Nehir ise Serdar'ı öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.Dizi, gece boyu sosyal medyada da övgüleri topladı. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş ve Nur Sürer gibi önemli isimler yer alıyor.