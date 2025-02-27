Uçak krizi adliyede

İREM Derici ve yazar Sevda Türküsev'in tartışması mahkemelik oldu. İrem Derici ve ekibinin uçakta yüksek sesle konuşup, gülmeleri nedeniyle Türküsev, "Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" ifadelerini kullanmıştı. Türküsev'in eleştirilerine karşılık veren İrem Derici de "Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu keko" demişti. Bu sözler üzerine Türküsev hakaret davası açacağını bildirmişti.

DAVAYA KARŞI DAVA

DAVAYA karşı atak İrem Derici'den geldi. İrem Derici avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilim izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kalmıştır. Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle "Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır. Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır."