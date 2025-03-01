‘Nursel İle Mutfak Bahane’ başlıyor

Hasret bitiyor! Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin ile Mutfak Bahane, yepyeni içerikleri ile Pazartesi saat 14.00'te atv ekranlarında yeniden başlıyor... Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyicisi ile buluşacak olan Mutfak Bahane'de gelinler kayınvalideleri ile yemek yapacak, eşleri ise en iyi yemeği arayacak. Eğlence, sohbet, yemek, yarışma, hayatın içinde ne ararsanız burada! Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!