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Haberler Sarmaşık Yalan tanıklık başlarını yaktı

Yalan tanıklık başlarını yaktı

Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlaması ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İkili hakkında hazırlanan iddianame ile 4 yıla kadar hapis talep edildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yalan tanıklık başlarını yaktı

Menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturmada 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle kamu davası açıldı. İddianamede Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerine yer verildi. Ergenç'in savcılıktaki ifadesinde, "Mehmet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dediği, Rıza Kocaoğlu'nun ise ifadesinde, "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik. Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Yalan tanıklık başlarını yaktı

Halit Ergenç

Yalan tanıklık başlarını yaktı

Rıza Kocaoğlu

HTS AYRINTISI

İddianamede HTS Analiz raporuna yer verildi. Rapora göre, Halit Ergenç'in Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurduğu, Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile 1 defa iletişim kurduğunun tespit edildiği ve her iki kişinin de 3 defa Mehmet Ali Alabora ile ortak baz verdiği belirtildi.

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