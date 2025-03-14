Kuruluş Osman zirveyi kaptırmadı

Kuruluş Osman' geçtiğimiz Çarşamba akşamı yayınlanan 184. Bölümü ile AB kategorisi'nde ise %4,46 reyting, %12,27 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,08 reyting %14,84 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 184'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Olcaytu Han'ın kızı Esenbike Hatun'un; Kayılar ile Moğollar arasındaki savaşı sonlandırmak için Osman Bey'e sulh teklifinde bulunması, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alan Bala Hatun'un, kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı serbest bırakması bölüme damga vurdu.