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Ünlü oyuncu bacağını kırdı

Ekranların yıldız oyuncularından Aras Bulut İynemli (35), çekimler sırasında ciddi bir kaza geçirdi. İstanbul’da gerçekleşen reklam çekimleri esnasında talihsizlik yaşayan İynemli, kaza sonucu bacağını kırdı. Yaşanan olay nedeniyle çekimlere ara verildi.

ÖZEL HABER ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Ünlü oyuncu bacağını kırdı

Aras Bulut İynemli, reklam çekimleri sırasında kaza geçirdi. Çekim yapılırken talihsizlik yaşayan ünlü oyuncu bacağını kırdı. İynemli'nin hemen hastaneye kaldırıldığı ve birkaç saatlik ameliyat sonrasında bacağına 7 platin takıldığı öğrenildi. Tedavi altında olan yetenekli oyuncunun, şu anda devam eden dizisine devam edemeyeceği ve bir süre setlerden uzak kalacağı belirtildi. Olay sonrası korku ve şaşkınlık yaşayan set ekibinin, kazayla ilgili hiç bir yerde paylaşım yapılmaması konusunda uyarıldığı bilgisine ulaşıldı.

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