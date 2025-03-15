Aras Bulut İynemli, reklam çekimleri sırasında kaza geçirdi. Çekim yapılırken talihsizlik yaşayan ünlü oyuncu bacağını kırdı. İynemli'nin hemen hastaneye kaldırıldığı ve birkaç saatlik ameliyat sonrasında bacağına 7 platin takıldığı öğrenildi. Tedavi altında olan yetenekli oyuncunun, şu anda devam eden dizisine devam edemeyeceği ve bir süre setlerden uzak kalacağı belirtildi. Olay sonrası korku ve şaşkınlık yaşayan set ekibinin, kazayla ilgili hiç bir yerde paylaşım yapılmaması konusunda uyarıldığı bilgisine ulaşıldı.