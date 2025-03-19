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Mahir’den romantik jest

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Mahir’den romantik jest

Atv'nin Salı akşamları ekranlara getirdiği Bir Gece Masalı'nın dün §akşam yayınlanan yeni bölümünde Mahir'in Canfeza'ya romantik jesti konuşdu. Bu sahne için tekrar at binen dizinin başarılı başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşadığı deneyime dair açıklamalarda bulundu.

'HOŞUMA GİTTİ'

Coşkun, "At binmeyi gerçekten çok seviyorum ve böyle bir sahne yazılması çok hoşuma gitti. Sahnenin çekimlerinde çok eğlendim. Boş zamanım olsa, kesinlikle üzerine gitmek isteyeceğim, çok daha iyi olmak istediğim bir spor" şeklinde konuşurken at binmenin bir yandan eğlenceli bir spor, bir yandan da zihinsel olarak çok dinlendirici olduğunu da belirtti. Sevilen dizi, kadrosuna eklenen yeni isimleri, etkileyici hikayesi ve sürpriz gelişmeleri ile her Salı akşamı atv'de.

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