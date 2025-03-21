Kuruluş Osman akşamın galibi oldu

Kuruluş Osman 185. Bölümü 20+ABC1 kategorisinde yüzde 6,23 reyting yüzde 14,96 izlenme payı elde ederek birinci sıraya yerleşti. Kuruluş Osman, atv ekranındaki yeni bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in kurduğu müthiş oyunla Esenbike Hatun'un planını ortaya çıkarıp kendisine pusu kurmak isteyen Ulugan'ı ele geçirmesi, Bala Hatun'un kızını büyüten rahibenin izini bularak, kızı Halime'nin adının Poena olduğunu öğrenmesi bölüme damga vurdu. #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan Kuruluş Osman, reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.