Karadeniz ezgileri yetim kaldı! Volkan Konak sahnede öldü

KKTC Sağlık Bakanlığı, konser esnasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Volkan Konak, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' (ölü) olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HASTANEYE KOŞTULAR

Öte yandan Karadenizli şarkıcının ölümü tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılandı. Konak'a müdahale edilen hastaneye giden şarkıcı Sibel Can, muhabirlere ancak "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı. Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Sanatçının, Trabzon Maçka'da yarın babasının yanına defnedileceği açıklandı.

SEVENLERİNDEN MESAJLAR

Sanatçının ölüm haberinin duyulmasıyla birlikte sanatçı dostları da Konak için taziye mesajları yayınladı. İşte o mesajlar:

METİN ŞENTÜRK

Değerli sanatçımız Volkan Konak'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.

İLKER İNANOĞLU

Seneler önce bir iç hatlar uçuşunda tanışmıştık seninle. Sanki eski arkadaşlar gibi samimi olduk. Uçuş boyunca güldürdün beni. İstanbul'a varınca birbirimize sarılıp ayrıldık. O 45 dakikalık arkadaşlığımızı hiç unutmayacağım. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun değerli kardeşim.

NİYAZİ KOYUNCU

20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden.

EBRU GÜNDEŞ

Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin oğlunu, hepimizin abisini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik... Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak... Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

MUSTAFA SANDAL

Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu.

DENİZ SEKİ

Şimdi sahneden indim daha terim soğumadan bu acı haberle sarsıldım. Çok değerli bir ismi kaybetmişiz. Ah Volkan Konak ölüm yakışmadı sana. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Çok ama çok üzgünüm.

YÜREK BURKAN DETAY

1992 yılında evlendiklerinde maddi sıkıntılar nedeniyle düğün yapamayan ve 2023 yılında evliliklerinin 31. yılında düğün hayallerini gerçekleştiren Volkan ve Selma Konak çifti, çocukları Şimal, Derin ve Volkan Konak'ın şahitliğinde bu mutlu pozu vermişti.