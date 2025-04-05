‘Doğru ve zamanında müdahale yapıldı’

Ünlü sanatçı Volkan Konak (58), Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında aniden kalp krizi geçirmişti. İlk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılan Konak, ne yazık ki kurtarılamadı. Konak'ın sahne aldığı otelden güvenlik kamerası ve ilk müdahale anlarının görüntülerinin tamamı ilk kez dün yayınlandı.

'HEMEN SAHNEYE KOŞTUM'

Ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kocatürk, "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bayram tatili için ailemle Kıbrıs'taydım. O gün de Volkan Konak'ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım. Ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda 'pisi pisine öldü' gibi bir algı var. Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim" dedi. "Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu" diyen Kocatürk şöyle devam etti: "Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Sonra 'doktor var mı?' anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi, tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır. İlk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim. O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm."

'HASTANEYLE İLETİŞİM HALİNDEYDİK'

PROF. Dr. Celalettin Kocatürk, "Orada bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. Entübasyonu hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri hayat belirtisi yoktu. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil" dedi.