İzmir bu hafta birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

İzmir'de 14-20 Nisan'da, tiyatro, konser, opera, sergi ve atölye çalışmalarını içeren geniş bir sanat programı sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, 15-19 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Majestik", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Konak Sahnesi'nde "Karıncalar/Bir Savaş Vardı"yı sahneleyecek.Konak Fuaye Sahnesi'nde "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunu 20 Nisan'da sergilenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 14 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Attila" operasını, 17 Nisan'da "Gramafour Aşk Melodileri" konserini, 19 Nisan'da ise "L.v. Beethoven'dan G. Verdi'ye" konserini sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 17 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Ferahnak Klasik Takım" konserini verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 18 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Kerem Hasan yönetiminde periyodik konserlerine devam edecek. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, hafta boyunca atölye, söyleşi, canlı performans ve konserlere ev sahipliği yapacak.