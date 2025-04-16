Lopez’in Türkiye konser fiyatları dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi çerçevesinde Türkiye'ye geliyor. Enerjik sahne performanslarıyla tanınan Lopez, binlerce hayranıyla Antalya ve İstanbul'da buluşmayı planlıyor. Ancak konserlerin duyurulmasının ardından asıl konuşulan konu, açıklanan bilet fiyatları oldu. Ayakta izleme biletlerinden VIP alanlara kadar geniş bir fiyat aralığı sunulan konserler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Jennifer Lopez'in Türkiye konserleri 1 Temmuz 2025 tarihinde Antalya'da, 4 Temmuz 2025 tarihinde ise İstanbul'da gerçekleşecek. Her iki şehirde de büyük sahne şovları ve sürpriz performansların izleyicilerle buluşması bekleniyor.

VIP BÖLÜM 666 BİN TL

İstanbul konseri için belirlenen en düşük bilet fiyatı 10.859 TL olarak açıklanırken, en yüksek VIP bilet fiyatı ise tam 666.000 TL oldu. Antalya konserinde de ayakta izleme biletleri 25.465 TL'den başlıyor ve bu fiyat 71.951 TL'ye kadar çıkıyor.