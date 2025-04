Aşkın gücü engel tanımaz

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu yeni bölümüyle atv'de. 16. bölümde Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir. Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir. Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir. Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar. Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir. Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir. Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer. Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken bir engel vardır.