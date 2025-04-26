maNga’nın yeni şarkısı “Bergüzarım” yayında

Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga, merakla beklenen yeni single'ı "Bergüzarım" ile müzikseverlerle buluştu. Bergüzarım, "kıymetlim" anlamına geliyor. Bu parça, sadece grubun uzun süredir beklenen geri dönüşünün bir simgesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda yakında yayımlanacak yeni albümlerinin de güçlü bir habercisi niteliğinde. Melodik rap ve senfonik öğelerin harmanlandığı "Bergüzarım", dinleyicilere maNga'nın ikonik Şehr-i Hüzün dönemini anımsatırken, daha modern ve cesur bir sound'la dikkat çekiyor. Gerek altyapısı gerekse duygusal yoğunluğuyla, geçmişin özlenen atmosferini bugünün müzikal anlayışıyla birleştiriyor.