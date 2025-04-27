Urla’da festival coşkusu

Urla Enginar Festivali'nin bu yıl 11'incisi düzenlendi. Urla ilçesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce misafire ev sahipliği yaparak, esnaf ve üreticinin yüzünü güldürdü. Uluslararası Urla Enginar Festivali, coşkulu atmosferiyle, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sundu. 3 gün boyunca düzenlenen ve bugün son günü olan festivalde geleneksel enginar yemeklerinin yanı sıra enginarla yapılan lezzetli tarifler de yer aldı.

'BU AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜR'

Etkinlikte, enginar pilavı, dolması, döneri, reçeli, böreği ve kısırı gibi birçok farklı lezzet, ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz tatlar bırak

tı. Enginarın sadece bir sebze değil, aynı zamanda bir kültür, bir gelenek ve halkın gözünde adeta bir hazine olduğunu vurgulayan enginar üreticisi Ercan Çevikarslan (58), "Karaciğere, tansiyona, şekere olan faydalarıyla bilinen enginar, Urla'nın en değerli mahsullerinden biri.

Her yıl düzenlenen ve üç gün süren Enginar Festivali, yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlıyor. Festival boyunca tezgahlar çeşit çeşit enginar ürünleriyle dolup taşıyor. Enginarın her halini tadın, doğallığın ve emeğin kıymetini bir de Urla'da hissedin" dedi.