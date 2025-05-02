Büyüleyici gece

Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olması ile birlikte Türk basınına birçok ilki de kazandıran Yeni Asır Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Hyatt Regency İzmir İstinye'deki ödül törenine, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir eski Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) temsilen Necil Civelek, Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Sabah Gazetesi yazarlarından usta gazeteciler Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, iş insanı Ümit Ülkü başta olmak üzere firma sahip ve yöneticileri ile birçok davetli katıldı.