‘Lahmacuna 2 bin 500 lira vermem’

Oyuncu Pelin Karahan (40) Bodrum'daki lahmacunlara ödenen fahiş fiyatlara isyan etti. Yaz aylarını eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Yalıkavak'ta geçiren Karahan, restoranlara ödenen paralara üzüldüğünü belirtti. Karahan, "Biz çok fazla evde yemek yiyen bir aileyiz, arada bir dışarıda yiyoruz. Yazlığımızda da evimizde yemek yapıyoruz. Gerçekten artık dışarıda yemek yemeğe can dayanmaz o yüzden evde yapmak ve yemek çok keyifli ben mutfağı da sevdiğim için" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR PARAYA YAZIK'

Bodrum'daki 2 bin 500 TL'lik lahmacun tartışmasına katılan Karahan, "Lahmacuna iki bin 500 lirayı hayatta vermem. Yazık günah, çok fazla" dedi