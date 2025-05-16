Harika kafa karıştırdı

Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı ve ev kirasını ödeyemediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Aynı zamanda ciddi sağlık sorunları da yaşayan 65 yaşındaki Harika Avcı'nın sessizliğini Onur Akay'a bozduğu iddia edildi.

'DOKTOR' İDDİASI

Ünlü sanatçının "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü.

'İNADINA YAŞIYORUM'

Ortaya atılan iddialar sonrası Harika Avcı, sessizliğini bozdu. Kendi ağzından yazılan cümleleri yalanlayan ünlü isim, Magazin Sortie'ye şu açıklamayı yaptı: "O kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım. 2 ayda bir haber yapıyor. Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne açıklama yaparım. Ölecekmişim. İnadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum."