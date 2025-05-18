Ahmed Adnan Saygun saygı konseriyle anıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, "Saygun'a Saygı" konseri sanatseverlerle buluştu.

ANISINI YAŞATTILAR

Türk müziği geleneğini, modern Batı müziğiyle buluşturmuş, Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncüsü, eğitmen ve orkestra şefi olarak Türk müziği tarihindeki yerini alan Ahmed Adnan Saygun'un anısına Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenlendi. Türk müziğinin önemli değerlerinden Saygun'un anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen konserde, Adnan Saygun'un Türk halk müziği motiflerini modern orkestrasyonlarla harmanladığı besteler, İDOB solistleri ve orkestra sanatçıları tarafından seslendirildi.