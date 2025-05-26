Nikah salonlarında 25.05.25 çılgınlığı

Denizli'de bulunan evlendirme dairelerine başvuran 143 çift, 25 Mayıs'ta nikah masasına oturmak için günler öncesinden randevu aldı. Çiftlerin ilgisi nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Muğla'da ise Fethiye Belediyesi Evlendirme dairesinden aylar öncesinden randevu alan 25 çiftin nikahı bir günde kıyıldı. Bu unutulmaz günde nikah kıydırmak isteyen çiftler, Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 KAT FAZLA RANDEVU

Her 30 dakikada bir gerçekleşen nikah merasimini Fethiye Belediye nikah memurları Fatma Turgut Arıkan ile Mehmet Küçükala alkışlar arasında kıydı. Çiftler, nikah tarihinin unutulmaz olması nedeniyle 25.05.2025 tarihini seçtiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Antalya'da da evliliklerini özel kılmak isteyenler, 25.05.2025 tarihine randevu almak için nikah dairelerine başvurdu. Bu tarih için normalin 5 katı randevu talebi yaşandı. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girdi.