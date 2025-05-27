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Usta oyuncu ölümden döndü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Usta oyuncu ölümden döndü

Türk Sinemasının usta isimlerinden Şerif Sezer, Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Meydana gelen trafik kazasında Bodrum istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer'in bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün kontrolünü kaybederek şeridine geçmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ş.A. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırarak yolun açılmasını sağladı.

Usta oyuncu ölümden döndü

SIYRIKLARLA ATLATTI

Yaralı sürücü Ş.A., Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurda haline gelen otomobilden çıkan Sezer'in kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Şerif Sezer'in çağrılan bir arkadaşı tarafından Bodrum'a yoluna devam ettiği öğrenildi.

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