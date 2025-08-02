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Diva’dan havuz başında döner keyfi

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, villasının havuzunda döner keyfi yaşadı. Diva, Ankara’dan özel olarak getirdiği dönercinin elinden döner yedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Diva’dan havuz başında döner keyfi

Diva Bülent Ersoy, Antalya'daki lüks villasına Ankara'dan özel olarak dönerci getirtti. Antalya'daki villasında dinlenen sanatçının canı döner çekince, Ankara'dan özel olarak dönerci çağırttığı öğrenildi. Villasında misafir ettiği dönerciye, "Ankaralardan buralara zahmet verdin. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık" diyerek teşekkür eden Bülent Ersoy, sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'un havuz başındaki dönerci fotoğrafları ilgi gördü.

Diva’dan havuz başında döner keyfi

OLAYLI PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, Berkay T. isimli bir şahsa 16 bin TL ödeme yaptığını ve parasını geri istediğini belirten Ersoy, banka dekontlarını da paylaşmış ancak kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırmıştı. Bu olay da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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