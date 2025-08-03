Sakallıoğlu’ndan anlamlı destek

"Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini İzmir'de sahneleyen Yasemin Sakallıoğlu, bu yaz yaşanan yangın felaketlerini unutmadı.

1000 FİDAN BAĞIŞLADI

Sakallıoğlu, İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği gösteriye gelen izleyiciler adına, yangından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı aracılığıyla fidan bağışı gerçekleştirdi. TEMA Vakfı'nın İzmir ve Hatay'da yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırması için başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" çalışmasına destek veren oyuncu, bin fidan bağışında bulundu.

'KATKI SUNMAK İSTEDİM'

Gösteri sonunda sahneden yaptığı duyuruda, yangınlarla tahrip olan alanların yeniden yeşermesi için TEMA Vakfı'nın Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek istediğini belirten Sakallıoğlu, "Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmamız çok kıymetli. Doğaya sizlerin adına küçük bir katkı sunmak istedim" diyerek izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.